Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, судья проекта «Ледниковый период» Татьяна Навка показала, в каком образе в новом выпуске шоу появится ведущая Алина Загитова.

Сегодня, 27 октября, идут съемки седьмого эпизода нового сезона шоу «Ледниковый период». Стилисты одели Загитову в черное платье с пышной юбкой и объемной вышивкой на верхней части.

«С моей прекрасной принцессой!», — подписала фото в своем «Инстаграме» Татьяна Навка.

Напомним, ранее стало известно, что Алина Загитова не будет принимать участия в соревнованиях до окончания 2020 года. Ожидается, что фигуристка выступит с показательными номерами в шоу «Влюбленные в фигурное катание», а также примет участие в повторении новогоднего ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».