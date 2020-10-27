Российский фигурист Николай Колесников, который тренируется в группе Этери Тутберидзе в «Самбо-70», выучил четверной сальхов.

Видео с исполнением прыжка появилось в официальном «Инстаграме» команды Этери Тутберидзе.

«Николай Колесников, 4 сальхов, 11 лет. #двигаемся вперед», — гласит подпись к видео.

Напомним, Николай Колесников стал победителем шоу «Ледниковый период. Дети» в 2019 году, он участвовал во втором сезоне сайд-проекта. В группе Этери Тутберидзе он тренируется уже несколько лет.

Видео в «Инстаграме» команды Тутберидзе появилось почти сразу после того, как Евгений Плющенко продемонстрировал новое достижение своей ученицы Александры Трусовой: фигуристка исполнила четверной лутц с усложнением в виде риппона — с поднятыми руками наверх.