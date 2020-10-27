Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2010 года Тарьей Бё отреагировал на решение CAS по допинговому делу бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова, которого лишили медалей ОИ-2010 и ОИ-2014.

Слова Бё цитирует NRK. Как считает биатлонист, это стало еще одной справедливой победой чистых спортсменов. По словам Бё, у него и его партнеров по эстафетной четверке не будет возможности прочувствовать атмосферу при получении олимпийских медалей и взглянуть на флаг, однако это показывает, что мошенники никогда не будут чувствовать себя в безопасности.

«Финансируемое государством мошенничество в Сочи – самое серьезное из всех, что я видел за свою карьеру», — сказал Бё, добавив, что Россия — больше не лучшая нация, и это символично для тех, кто выступает за чистый спорт.

«Ожидаю, что Уле Эйнар закатит настоящую вечеринку в масках и с антисептиком в кармане», – заключил Бё.