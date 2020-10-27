В Петербурге в субботу, 31 октября, состоится VI полумарафон «Белые ночи». Из-за пробега несколько улиц города будут перекрыты для движения автотранспорта.

Информацию об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Отмечается, что с 11:45 до 15:00 по московскому времени в Петербурге будет закрыто движение по Теннисной аллее, по Крестовскому проспекту от Южной аллеи до Южной дороги, а также нельзя будет проехать по Велосипедной аллее. Ограничат движение по Северной и Южной дороге, поскольку будет сужена проезжая часть.

Отмечается, что с 29 октября до 15:00 31 октября будет запрещена остановка транспорта по выше перечисленным улицам, схему объезда можно найти на сайте КРТИ.