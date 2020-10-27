Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решении CAS по допинг-делу экс-биатлониста Евгения Устюгова, у которого отняли олимпийские медали игр в Сочи и в Ванкувере.

В интервью Sport24 Васильев отметил, что ничему удивляться не приходится, поскольку Россия находится под колоссальным давлением Запада.

«При чем здесь Ванкувер, мне вообще непонятно. Больше 10 лет прошло с момента победы. Я еще могу допустить, что произошло в Сочи, но я не понимаю, почему так затягивает решение WADA», — сказал Васильев, отметив, что решение по ОИ в Ванкувере уже совсем ни в какие ворота не лезет и это показывает избирательный подход.

В пример Васильев привел британского бегуна Мо Фара, подчеркнув, что этот бегун выиграл четыре медали Олимпиады на допинге, но на это не обращают внимание, поскольку антидопинговое агентство Великобритании дает WADA отпор.

«Я просто возмущен, даже не знаю, когда этому придет конец», — заключил Васильев.