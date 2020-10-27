Московский «Локомотив» начал встречу с мюнхенской «Баварией» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21.

Игра проходит на «РЖД-Арене» в Москве, прямую трансляцию игры можно найти здесь.

В первом туре команда Марко Николича сыграла вничью с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» со счетом 2:2. В составе московского клуба по мячу забили Антонио Эдер и Виталий Лысакович.

«Бавария» на старте нового розыгрыша Лиги чемпионов разгромно обыграла мадридский «Атлетико» на своем поле. Дубль в ворота испанской команды оформил Кингсли Коман, еще по голу забили Леон Горетцка и Корентен Толиссо.

«Бавария» идет на первом месте в турнирной таблице, а «Локомотив» делит вторую-третью строчку вместе с «Ред Булл Зальцбург».