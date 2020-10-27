Американский бегун, чемпион мира в беге на 100 м Кристиан Коулмен получил дисквалификацию за пропуск трех допинг-тестов в течение одного года.

Решение об отстранении вынес независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике AIU.

Напомним, в 2019 году Коулмен избежал наказание за такое нарушение, поскольку в ходе расследования один из пропусков относился не к 6 июня, а к 1 апреля, когда спортсмен заполнял систему ADAMS, а эта дата не входила в период, достаточный для обвинений.

На этот раз Коулмен пропустил три допинг теста в 2019 году — 16 января, 26 апреля и 9 декабря. Бегун вновь пытался доказать, что пропуск в декабре произошел по вине допинг-офицера, который покинул его дом до истечения периода доступности спортсмена. Этот факт в AIU не приняли во внимание.

Дисквалификация Коулмена будет отсчитываться с 14 мая 2020 года и продлиться 24 месяца, таким образом, бегун не сможет принять участия в Олимпийских играх в Токио, которые состоятся летом 2021 года.