Белорусская фигуристка, которая тренируется в Москве в СШОР ЦСКА, Варвара Кисель выучила новый каскад с четверным прыжком.

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила видеоролики, на которых она исполняет четверной тулуп и каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, который не исполняла ранее.

В ЦСКА спортсменка тренируется в группе Елены Буяновой, сейчас Варваре Кисель 13 лет.

Ранее фигуристка выкладывала видео с исполнением тройного акселя и четверного сальхова.

Выступление Варвары Кисель можно будет увидеть на турнире серии ISU Challenger в Минске — Ice Star, соревнования пройдут с 29 октября по 1 ноября. Спортсменка примет участие в соревнованиях среди юниорок, на турнир заявлено 12 участниц, 11 из которых — из Белоруссии.