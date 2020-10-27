Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что Малком и Сердар Азмун не смогут принять участие в матче против дортмундской «Боруссии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Слова Семака цитирует портал «Чемпионат». «Мой предыдущий матч — история. Он нам никак не поможет завтра», — отметил тренер, подчеркнув, что Малком прилетел для консультации.

По словам Семака, новая травма Малкома не имеет никакого отношения к его предыдущему повреждению, из-за которого игрок пропустил больше полугода.

«Надеемся, через пару недель он сможет приступить к занятиям в общей группе. Что касается Сердара, у него другое заболевание. Коронавирус тут не при чём», — заключил Семак.

Напомним, завтра, 28 октября, «Зенит» сыграет с «Боруссией» в Дортмунде.