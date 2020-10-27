Россия вновь рискует потерять первое место в неофициальном командном зачете зимней Олимпиады в Сочи. На этот раз дело закрутилось вокруг Евгения Устюгова. Сегодня антидопинговая панель CAS признала его виновным в нарушении антидопинговых правил и лишила трех медалей Олимпиад.

Одно золото — личное, в масс-старте канадских ОИ-2010, еще одно — командное, эстафета на Олимпиаде в Сочи (вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным). Плюс бронза эстафеты в Ванкувере — тогда в команде с Устюговым бежали все тот же Шипулин, а также Иван Черезов и Максим Чудов.

В течение 21 одного дня решение панели можно обжаловать, важно понимать, что это еще не конец дела, суд CAS еще впереди и брать комментарии у биатлонистов из Норвегии, стыдно и еще как минимум рано. Однако перспективы не радужные, ведь если раньше обсуждение касалось только эпизода с положительной пробой на оксандролон в 2013 году, то теперь специалисты копнули дальше — и дошли аж до января 2010-го. Доказательств никаких не предоставлено, вновь обвинения на основании аномальных показателей паспорта крови — так что со стороны это дело отливает политикой и предвзятым отношением к России.

В положительное решение суда верится с трудом.

Яркую победу лыжника Александра Легкова в Сочи хотели отнять без доказательств — но не смогли, и Россия вновь осталась на первом месте командного зачета ОИ. После этого активнейшим образом взялись за Устюгова — ведь победа в биатлонной эстафете тоже получилась долгожданной, громкой и демонстрирующей преимущество России — и в этом деле уже идут до конца, благо есть за что зацепиться.

Как это повлияет на дальнейшие разборки в отношении российского допинга? Со 2 по 5 ноября в CAS наконец-то начнут рассматривать дело России и WADA, которое тянется еще с декабря прошлого года. Тогда на основе базы данных московской лаборатории против России решили ввести пакет санкций, включающий отстранение от Олимпиад и других крупных соревнований на 4 года, денежные штрафы и снятие с международных постов всех российских спортивных чиновников. Апелляцию из-за пандемии переносили не раз, и вот ее время настало.

И нынешнее решение по Устюгову — только лишняя ложка дёгтя, которая омрачит рассмотрение этой апелляции.