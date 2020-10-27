Президент FIFA Джанни Инфантино сдал положительный тест на коронавирус. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Пресс-служба FIFA утверждает, что сразу после того, как Инфантино сдал положительный тест на коронавирус, он ушел на самоизоляцию.

На данный момент у Инфантино проявляются симптомы средней тяжести, на карантине по коронавирусу он пробудет как минимум 10 дней.

Напомним, Джанни Инфантино руководит Международной федерацией футбола с 2016 года, он стал 9-м по счету президентом ФИФА. В 2019 году Инфантино был переизбран на второй срок. До того, как возглавить эту организацию, Инфантино работал в УЕФА с 2000 года на разных позициях, в Европейском футбольном союзе он дослужился до должности генерального секретаря.