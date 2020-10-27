Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась об оценках чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой и якобы предвзятом отношении судей к спортсменке.

Слова Мишиной цитирует «Спорт день за днем». По мнению Мишиной, отношение судей к Туктамышевой нормальное, предвзятости нет.

«Нет такого, что кто-то не хочет ставить ей высокие баллы, кто-то специально ставит ниже. Ошибки есть, и судьи их увидели. Лиза же при этом не скандалит, ко всем доброжелательно относится», — сказала Мишина, отметив, что Туктамышева уважает в том числе и девочек-соперниц вроде Анны Щербаковой и Дарьи Усачевой.

«Лично Лизу мало кто из болельщиков знает, поэтому не стоит делать каких-то неправильных выводов», – заключила Мишина.