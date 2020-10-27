Бускетс и Бартомеу на подписании нового контракта с "Барсой". Фото: "Барселона"

Бускетс и Бартомеу на подписании нового контракта с "Барсой". Фото: "Барселона"

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жозеп Бартомеу подает в отставку вместе с советом директоров.

Об этом сообщает ряд испанских и каталонских медиа, в частности Diario Sport.

В СМИ отмечают, что данное решение было принято сегодня, 27 октября, после экстренного заседания руководителей клуба в 19:00 по местному времени. Вчера, 26 октября, Жозеп Бартомеу провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не собирается подавать в отставку с поста президента клуба.

Ранее Женералитет Каталонии отклонил прошение руководства клуба о проведении референдума о вынесении вотума недоверия президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу. Мероприятие должно было пройти 1-2 ноября, однако из-за отставки руководства клуба новые выборы будут проведены в течение примерно 40 дней.