Московский «Локомотив» уступил мюнхенской «Баварии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21.

Игра прошла на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкого клуба.

Счет в матче на 13-й минуте открыл Леон Горетцка с передачи Бенджамена Павара. Во втором тайме «Локомотиву» удалось сравнять счет в матче благодаря голу Антона Миранчука с передачи Зе Луиша.

Далее «Локомотив» мог повести в счете, но не реализовал ряд своих моментов. «Баварии» же удалось забить второй гол, это сделал Йозуа Киммих, передачу на которого отдал Хави Мартинес.

Таким образом, после двух туров Лиги чемпионов «Локомотив» имеет одно очко за ничью с «Ред Булл Зальцбург», а «Бавария» единолично возглавляет таблицу с 6-ю набранными очками.