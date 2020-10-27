Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова высказалась о прогрессе своей подопечной Варвары Кисель в изучении четверных прыжков.

Слова Буяновой цитирует портал РИА Новости. По мнению тренера, Кисель — фигуристка, очень способная к исполнению четверных прыжков. «Она всегда рвалась их учить!», — сказала Буянова, подчеркнув, что спортсменка из Белоруссии гораздо лучше развивается в плане техники, чем в компонентах катания.

«Нам предстоит еще много работы над второй оценкой, но желание у нее огромное, а это самое главное», – сказала Буянова.

Напомним, 13-летняя воспитанница СШОР ЦСКА Варвара Кисель овладела четверным тулупом (в том числе и в каскаде), а также четверным сальховом и тройным акселем. На этой неделе она выступит на турнире Ice Star в Минске.