Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с миланским «Интером» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве и завершилась со счетом 0:0. За 90 минут игры «Шахтер» нанес всего один удар по воротам соперника, футболисты «Интера» смогли четыре раза ударить по воротам соперника и попасть в створ.

В составе «Интера» двое футболистов получили желтые карточки: на 31-й минуте судья вынес предупреждение Алессандро Бастони, а на 64-й наказал «горчичником» Артуро Видаля.

Отметим, сейчас у «Шахтера» 4 очка в турнирной таблице, в первом туре команда из Украины одержала победу над мадридским «Реалом» на выезде. Для «Интера» это вторая ничья подряд, поскольку команда в первом туре со счетом 2:2 сыграла с менхенгладбахской «Боруссией».