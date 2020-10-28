Медведев сыграет с Джунгом в первом круге турнира АТР500 в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев, шестая ракетка мира, сыграет с представителем Китайского Тайбея Джейсоном Джунгом в первом круге турнира АТР500 в Вене, Австрия.

Игра состоится на одном из кортов центра «Винер Штадхалле». Начало встречи назначено на 16:00 по московскому времени.

Медведев является четвертым номером посева на турнире, его соперник прошел в основную сетку как «лаки-лузер». Изначально Медведев должен был выйти на корт против представителя Австралии Алекса де Минора, но теннисист был вынужден сняться с турнира.

Ранее Медведев и Джунг никогда не пересекались на корте. Джейсон Джунг на данный момент является 127-й ракеткой мира.

В первом круге с турнира уже вылетел россиянин Карен Хачанов, который в двух сетах уступил болгарину Григору Димитрову.