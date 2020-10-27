Главные новости с футбольных полей, теннисных кортов, катков и спортивных судов — в традиционном дайджесте от Nevasport за 27 октября:

«Локомотив» проиграл «Баварии» в Лиге чемпионов, в матче отличился Миранчук

Московский «Локомотив» уступил мюнхенской «Баварии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21. Игра прошла на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкого клуба. В составе «Локомотива» отличился Антон Миранчук, за «Баварию» забили Леон Горетцка и Йозуа Киммих.

CAS аннулировал победы Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты с 24 января 2010 года. Об этом сообщил адвокат Устюгова Алексей Панич. «Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня», — сказал Панич, слова которого приводит ТАСС.

Ученица Тутберидзе победила в соревнованиях юниорок на этапе Кубка России в Сочи

В рамках третьего этапа Кубка России по фигурному катанию состоялось выступление юниорок с произвольной программой. Победу на турнире одержала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. 13-летняя спортсменка в сумме получила 207,18 балла. Второе место заняла ученица Сергея Давыдова Елизавета Берестовская (204,19), которая прыгнула каскад из четверного тулупа и двойного тулупа и четверной тулуп.

Хачанов вылетел с турнира в Вене в первом круге, проиграв Димитрову

Российский теннисист Карен Хачанов уступил в первом круге турнира АТР500 в Вене представителю Болгарии Григору Димитрову. Спортсмены сыграли два сета на одном из кортов центра «Винер Штадхалле», это заняло чуть менее полутора часов. Счет по сетам 7:6, 6:3 в пользу Димитрова, первый сет болгарину удалось вытащить на тай-брейке со счетом 8:6.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подал в отставку вместе с советом директоров

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жозеп Бартомеу подал в отставку вместе с советом директоров. Изначально об этом написал ряд каталонских СМИ, а затем Бартомеу официально объявил об этом.

Чемпион мира на стометровке Коулмен получил дисквалификацию за пропуск допинг-тестов

Американский бегун, чемпион мира в беге на 100 м Кристиан Коулмен получил дисквалификацию за пропуск трех допинг-тестов в течение одного года. Решение об отстранении вынес независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике AIU. Коулмен пропустил три допинг теста в 2019 году — 16 января, 26 апреля и 9 декабря. Дисквалификация Коулмена будет отсчитываться с 14 мая 2020 года и продлиться 24 месяца, таким образом, бегун не сможет принять участия в Олимпийских играх в Токио, которые состоятся летом 2021 года.