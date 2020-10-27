Epic Esports Events объявила о втором сезоне EPIC League по Dota 2 для европейских и СНГ-коллективов. Чемпионат состоится вместо второго сезона OMEGA League. Среди представителей СНГ-региона в турнире примут участие Virtus.pro и Natus Vincere.

Матчи турнира пройдут в двух разных дивизионах. Первый будет включать в себя десять коллективов, которые будут бороться в рамках одной группы за шанс выйти в плей-офф стадию турнира, а общее количество матчей вырастет с 30 до 45.

Список приглашённых участников EPIC League:

Team Secret

Nigma

Virtus.pro

Natus Vincere

OG

Team Liquid Alliance

Vikin.gg

Также на турнир будут приглашены две команды из закрытых квалификаций, которые начнутся уже не следующей недели 3 ноября. Открытые квалификации на турнир также присутствуют, каждая команда из пяти человек может принять участие 29 и 30 октября.

EPIC League пройдёт с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонт турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.