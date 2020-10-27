Epic Esports Events объявила о втором сезоне EPIC League по Dota 2 для европейских и СНГ-коллективов. Чемпионат состоится вместо второго сезона OMEGA League. Среди представителей СНГ-региона в турнире примут участие Virtus.pro и Natus Vincere.
Матчи турнира пройдут в двух разных дивизионах. Первый будет включать в себя десять коллективов, которые будут бороться в рамках одной группы за шанс выйти в плей-офф стадию турнира, а общее количество матчей вырастет с 30 до 45.
Список приглашённых участников EPIC League:
- Team Secret
- Nigma
- Virtus.pro
- Natus Vincere
- OG
- Team Liquid Alliance
- Vikin.gg
Также на турнир будут приглашены две команды из закрытых квалификаций, которые начнутся уже не следующей недели 3 ноября. Открытые квалификации на турнир также присутствуют, каждая команда из пяти человек может принять участие 29 и 30 октября.
EPIC League пройдёт с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонт турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.
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