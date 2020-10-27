Релиз одной из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077 перенесён с 19 ноября до 10 декабря 2020 года. Информация об этом появилась в твиттере разработчиков.

Создатели игры объяснили причину переноса, им нужно подготовить девять тестовых версий Cyberpunk 2077 для каждой платформы. Главной сложностью к достижению этого результата является дистанционная работа из-за короновирусной пандемии. Именно поэтому нужно потратить дополнительные три недели на оптимизацию под каждую из систем.

Многие пользователи со скепсисом отнеслись к переносу игры на три недели, главным аргументом является то, что за такой маленький промежуток времени не получится исправить ничего существенного, однако разработчики успокоили тревожных геймеров и заявили, что именно этого срока им будет достаточно.

Cyberpunk 2077 переносят уже третий раз. Первоначально анонс игры должен был состояться ещё весной 2020 года.