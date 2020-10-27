Игрок состава HellRaisers по Dota 2 Илья lil me alone Ильюк в интервью официальному каналу киберспортивной организации отметил, что некоторые медийные личности время от времени подтрунивают аудиторию и тем самым поднимают ещё большую волну хейта в сторону киберспортмена.

Меня вдохновляет мысль, что я всем утру нос. И я это сделаю. Больше проблема не в том, что существует травля от неизвестных людей в интернете, а в том, что люди, которые имеют медийный вес в комьюнити, подливают масла в огонь. Это непонятно: когда ты приходишь в аналитику и общаешься нормально с людьми, а потом смотришь запись игры и слышишь, что про тебя говорят. Это странно.

Ильюк также отметил, что после нескольких побед, многие пользователи «переобулись» и стали в комментариях высказывать своё уважение к игроку, хотя во время сложного периода Lil me alone их не было рядом. Илья Ильюк присоединился к HellRaisers 6 октября.

Ранее комментатор и ведущий студии Maincast по Dota 2 Михаил Olsior Зверев высказался о текущей форме 24-летнего украинского киберспортсмена Ильи lil me alone Ильюка, недавно присоединившегося к составу HellRaisers. Мнением он поделился в своём твиттере.