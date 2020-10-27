Стример Илья Maddyson Давыдов поделился информацией о возможном релизе одной из самых ожидаемых игр 2020 года Cyberpunk 2077. Давыдов считает, что игру можно не ждать в текущем году из-за её неподготовленности.

С киберпанком видать совсем все плохо. То что собрали за год в спешке вызвало у игрожура на пресс показах реакцию, схожую с показом фоллаута 76, тока про это все говорили осторожно, не обижая авторов ведьмака. Ну видимо решили игру срочно доделывать, в 2020 не выйдет, думаю.

А я еще помню как мне не верили весной, когда я говорил, что игру тока начали делать (инсайдик был) и на все у них есть 7 месяцев с нуля.

Два человека, которые были на закрытом пресс-показе, за кружкой пива сказали, что это позорище и игры по сути нет. Смысла им врать 0.