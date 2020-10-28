Тренер Vitality: Мы приступаем к тренировкам с Nivera

Всё ещё Бета. В Dota 2 обнаружены новые баги

NS спросил: В Доту вообще новички играют

Аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов поделился своим мнением о новых игроках в Dota 2. Кузнецов считает, что на абсолютно новых аккаунтах сидят игроки, знающие механику и разбирающиеся в игре и именно это может помешать новичкам в освоении игры.

Новое поколение геймеров — агрессивные сапожники. Gromjkeee и liTTle раскритиковали молодежь

Bobruha заразился COVID-19 и ушёл в «анонимный режим»

Lil me alone: Я осознал, что нужно жить дальше

Игрок состава HellRaisers по Dota 2 Илья lil me alone Ильюк в интервью официальному каналу киберспортивной организации поделился своими мыслями о карьере, новых игроках и составе VP.Prodigy.

Team Secret, Natus Vincere и Virtus.pro примут участие в EPIC League

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли третий раз

Lil me alone: Меня вдохновляет мысль, что я всем утру нос

Мэддисон: Два человека, которые были на пресс-показе Cyberpunk 2077 сказали, что это позорище

Стример Илья Maddyson Давыдов поделился информацией о возможном релизе одной из самых ожидаемых игр 2020 года Cyberpunk 2077. Давыдов считает, что игру можно не ждать в текущем году из-за её неподготовленности.