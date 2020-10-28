В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» дома сыграла вничью с амстердамским «Аяксом» со счетом 2:2.

В составе голландского клуба по мячу забили Душан Тадич с пенальти на 30-й минуте и Лассина Траоре на 38-й минуте встречи. У команды из Бергамо дубль оформил Дуван Сапата, который отличился на 54-й минуте с передачи Алехандро Гомеса и на 60-й минуте с передачи Марио Пашалича.

Отметим, российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел весь матч в запасе. Пока на счету Миранчука одна игра против «Мидтьюлланда», когда футболист вышел в концовке встречи и отличился забитым голом через 9 минут.

В параллельном матче «Ливерпуль» дома обыграл «Мидтьюлланд» со счетом 2:0. Команда Клоппа лидирует в группе D с шестью очками, «Аталанта» идет второй с четырьмя баллами. «Аякс» — третий с одним очком, «Мидтьюлланд» пока не набрал ни одного балла.