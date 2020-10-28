Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе и бывший первый номер рейтинга P4P Джон Джонс раскритиковал Хабиба Нурмагомедова, который сместил его с вершины списка.

Джонс сделал ретвит записи официального аккаунта UFC, в котором сообщается о том, что Хабиб возглавил рейтинг P4P.

«Непобежденный. Неоспоримый. Бесподобный», — гласит подпись к твиту UFC.

Джонс остался недоволен просьбой Хабиба сделать его первым номером рейтинга.

«Это чушь № 1. Стал чемпионом благодаря победе единогласным решением судей над Элом Яквинтой, который в последнюю минуту был выбран заменой. Конор Макгрегор — единственный соперник в карьере Хабиба, которого знала общественность. И это катапультировало чувака к званию величайшего в истории. Смех да и только», — написал Джонс.

Ранее Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг бойцов промоушена вне весовых категорий.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.