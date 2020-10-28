Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым обслужит матч Лиги Европы между голландским «АЗ» из Алкмара и хорватской «Риекой».

Помогать Иванову будут Роман Усачев и Валерий Данченко, резервный судья — Сергей Лапочкин.

Игра будет проходить 29 октября в Нидерландах.

Ранее «Ротор» отправил официальное письмо в адрес председателя экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашота Хачатурянца с просьбой дать экспертную оценку действиям судейской бригады в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива». По мнению волгоградцев, главный судья матча Сергей Иванов и ВАР допустили несколько ошибок, не наказав игроков «Локомотива».

Напомним, в рамках 12-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома потерпел поражение от волгоградского «Ротора» со счетом 1:2.