Агент: Появление Почеттино в «Зените» вполне вероятно

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением об информации СМИ по поводу возможного назначения главным тренером «Зенита» аргентинца Маурисио Почеттино.

По словам Маньякова, еще до назначения Сергей Семак был лишь одним из кандидатов на пост главного тренера, и не самым очевидным. Агент отметил, назначение Семака было связано с тем, что на тот момент не договорились с основным претендентом — топовым иностранцем.

Маньяков считает, что Семак своей работой и результатами не давал повода в себе усомниться, хотя в последнее время мы видим, что «Зенит» буксует, и сиюминутных выводов руководители делать не будут.

«И все же появление Почеттино в «Зените» вполне вероятно, если Сергей Богданович не выправит ситуацию», — написал Маньяков в своем телеграм-канале.