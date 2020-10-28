Главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о разгромном поражении от «Манчестер Сити» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

По словам Боаша, «Марселю» немного не повезло, так как в первом тайме команде не хватало спокойствия, а во втором ситуация стала немного лучше, но второй гол убил французский клуб.

«Когда я пробовал другую схему против команды подобного уровня, «ПСЖ», мы проиграли 0:4, а вы меня уничтожили. «Сити» — это «Сити». Они потратили миллиард, они хорошо играли, их тренер — феномен, который всегда играет в контроль мяча. У «Марселя» нет денег, чтобы привезти сюда Гвардиолу, к сожалению, у вас есть только АВБ с его тактикой», — сказал Виллаш-Боаш, слова которого приводит L’Equipe.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» дома потерпел поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:3. В составе англичан по мячу забили Ферран Торрес, Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг.