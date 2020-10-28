Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о поражении своей команды от мюнхенской «Баварии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

По словам Николича, железнодорожники играли очень хорошо, команда имела много моментов, но не набрала очков. Тренер отметил, ему было интересно посмотреть на себя на фоне лучшей команды в мире.

«Игроков не надо было особенно настраивать. Нужно подготовить игроков тактически и верить в их качества. Первые 20–25 минут, возможно, было больше уважения, чем нужно. А потом было много моментов. Сто процентов моментов. Мне жаль — должны были забивать. Важно не впечатление, а забивать. Не хватало завершения», — сказал Николич, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, московский «Локомотив» уступил мюнхенской «Баварии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21. Игра прошла на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкого клуба.