Официальный сайт УЕФА опубликовал технический отчет, в котором указал имена самых быстрых футболистов Лиги чемпионов прошлого сезона.

Первое место занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который в матче с «Баварией» развил скорость 33,98 км/ч. Вторую позицию занял защитник «РБ Лейпциг» Лукас Клостерманн — 33,82 км/ч в игре с «ПСЖ». На третьей строчке оказался крайний защитник «Аталанты» Ханс Хатебур, который набрал 33,71 км/ч во встрече с «ПСЖ».

Отметим, петербургский «Зенит» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч будет проходить на стадионе «Сигнал Идуна Парк» сегодня, 28 октября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.