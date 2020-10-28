Петербургский СКА сегодня, 28 октября, проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против пекинского «Куньлуня».

Игра состоится в Петербурге на арене «Ледового дворца» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет осуществляться на на официальном сайте ХК СКА здесь.

В 2020 году эти команды встречались в товарищеском матче на турнире имени Пучкова в Петербурге. Тогда победу одержала команда Валерия Брагина со счетом 2:0.

В текущей домашней серии СКА одержал две победы и в одной встрече проиграл. Петербургские армейцы выиграли у подольского «Витязя», затем уступили московскому «Спартаку» и, наконец, выиграли у омского «Авангарда».

«Куньлунь» в предыдущем туре прервал серию из трех побед, проиграв на домашней арене московскому ЦСКА.