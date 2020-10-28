Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о работе со своим супругом Алексеем Мишиным.

По словам Мишиной, она видит, как прогрессивно мыслит и работает ее супруг, какие новшества использует. Тренер считает, что многим молодым у него стоит поучиться. Она отметила. ей кажется даже неприличным называть Мишина «устаревшим».

«Не справедливо. Настоящее свинство! Потому что мы прекрасно понимаем, что фигурное катание движется вперед. Если раньше работали только тренер и хореограф, то сейчас целые группы специалистов. Те же танцоры отдельно прорабатывают с фигуристами дорожки шагов. Не говоря уже о докторах, массажистах, психологах и других специалистах. В этом плане трудно не согласиться. Если не соответствовать сегодняшнему дню, то ты не будешь конкурентоспособен. Мы стараемся двигаться вперед. Критика всегда была. Мы не обижаемся. Слушаем и делаем», — сказала Мишина, слова которой приводит «Спорт день за днем».

Отметим, недавно сообщалось, что российский фигурист Александр Петров перешёл в Академию Евгения Плющенко. Ранее фигурист тренировался в группе Алексея Мишина.