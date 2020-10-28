Тарьей Бе о дисквалификации Устюгова: Россия больше не лучшая спортивная нация

Норвежский биатлонист Тарьей Бе поделился мнением о том, что бывший российский биатлонист Евгений Устюгов лишится трех медалей Олимпийских игр.

«У нас не будет возможности почувствовать волшебную атмосферу при получении олимпийских медалей и взглянуть на флаг Норвегии. Однако мошенники поняли, что никогда не будут чувствовать себя в безопасности. Финансируемое государством мошенничество в Сочи – самое серьезное из всех, что я видел за свою карьеру», — заявил Тарьей Бе.

Норвежец отметил, он считает, что Россия больше не лучшая спортивная нация.