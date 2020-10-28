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  • 10:33,  28 октября 2020
Биатлон
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Тарьей Бе о дисквалификации Устюгова: Россия больше не лучшая спортивная нация

Тарьей Бё
Тарьей Бё. Фото: инстаграм биатлониста

Норвежский биатлонист Тарьей Бе поделился мнением о том, что бывший российский биатлонист Евгений Устюгов лишится трех медалей Олимпийских игр.

«У нас не будет возможности почувствовать волшебную атмосферу при получении олимпийских медалей и взглянуть на флаг Норвегии. Однако мошенники поняли, что никогда не будут чувствовать себя в безопасности. Финансируемое государством мошенничество в Сочи – самое серьезное из всех, что я видел за свою карьеру», — заявил Тарьей Бе.

Норвежец отметил, он считает, что Россия больше не лучшая спортивная нация.

Напомним, в феврале текущего года IBU аннулировал результаты Устюгова за определенный период. Спортсмен был обвинен в нарушении антидопинговых правил, а теперь его лишили обеих олимпийских медалей.

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