Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала, как ситуация с коронавирусом повлияла на ее подготовку к сезону.

По словам Мироновой, больше времени она провела на тренировках, по лету у спортсменов добавились разминки-заминки, а продолжительность занятий увеличилась.

«Я была довольна своими результатами на чемпионате России. Для меня важно было понять, в каком состоянии я вообще нахожусь. Чемпионат России показал, что летняя подготовка прошла хорошо», — сказала Миронова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Отметим, первый этап Кубка мира по биатлону стартует 28 ноября в финском Контиолахти.

Напомним, Екатерина Глазырина выиграла женскую спринтерскую гонку на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени. Второе место у Светланы Мироновой, с одним промахом на стойке она проиграла Глазыриной всего 1,9 секунды.