СМИ: Почеттино не спешит соглашаться на предложение «Зенита»

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино не спешит давать ответ на предложение петербургского «Зенита».
Об этом сообщает Don Balon. По информации источника, петербуржцы готовы платить Почеттино около десяти миллионов евро в год. Отмечается, несмотря на выгодное предложение Почеттино предпочитает подождать, так как деньги для него не являются приоритетом. Тренер хочет попасть в клуб с амбициозным проектом, чтобы иметь возможность пополнить коллекцию трофеев. Помимо «Зенита» в услугах Маурисио Почеттино заинтересованы английские «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы предложить аргентинцу зарплату 6,5 миллионов евро в год, однако гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг возможность прихода Почеттино и отставки главного тренера Сергея Семака.
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