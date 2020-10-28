Тренер российской фигуристки Станиславы Константиновой Александр Волков рассказал, что спортсменка примет участие в четвертом этапе Кубка России в Казани.

«Станислава будет участвовать в казанском этапе. Все в порядке, мы готовимся», — сказал Волков, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, 20-летняя Константинова ранее стала пятой на этапе в Москве. Этап Кубка России в Казани пройдет с 8 по 12 ноября.

Напомним, ранее двукратная чемпионка России Анна Щербакова победила на третьем этапе Кубка России, проходящем в Сочи. Ученица Этери Тутберидзе победила в произвольной программе. Во время исполнения Щербакова отменно сделал флип в четыре оборота. Для Щербаковой это уже вторая победа на этапах национального кубка в этом сезоне.