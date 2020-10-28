За последние сутки в России было зафиксировано еще 16 202 новых случая заболевания коронавирусом — новый суточный рекорд страны.

По официальным данным, на утро 28 октября в стране выявлено 1 563 976 заболевших в общей сложности, активных случаев — 365 740. За последний день полностью выздоровел 12 361 человек, 346 человек умерло. Выздоровело за все время пандемии 1 171 301 человек, умерло 26 935 пациентов.

За все время пандемии было проведено более 58,7 млн тестов на коронавирус.

Наибольшее число случаев за последние сутки зафиксировано в Москве — 3670 заболевших, в Санкт-Петербурге стало известно о 727 новых положительных тестах на коронавирус, в Московской области еще 505 новых случаев зафиксировано.