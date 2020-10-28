«Ливерпуль» обыграл «Мидтьюлланд» во 2-м туре Лиги чемпионов

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» дома одержал победу над датским «Мидтьюлландом» со счетом 2:0.

В составе мерсисайдцев по мячу забили Диогу Жота с передачу Трента Александра-Арнольда на 55-й минуте и Мохаммед Салах с пенальти на 93-й минуте.