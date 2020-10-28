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  • 12:06,  28 октября 2020
Футбол
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«Ливерпуль» обыграл «Мидтьюлланд» во 2-м туре Лиги чемпионов

Салах, футбол
Мохаммед Салах. Фото: https://www.instagram.com/mosalah

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» дома одержал победу над датским «Мидтьюлландом» со счетом 2:0.

В составе мерсисайдцев по мячу забили Диогу Жота с передачу Трента Александра-Арнольда на 55-й минуте и Мохаммед Салах с пенальти на 93-й минуте.

В параллельном матче «Аталанта» дома сыграла вничью с «Аяксом» со счетом 2:2. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел весь матч в запасе.

В первом туре «Ливерпуль» обыграл «Аякс» со счетом 1:0, а «Аталанта» разгромила «Мидтьюлланд» со счетом 4:0.

В данный момент команда Юргена Клоппа лидирует в группе D с шестью очками, подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают вторую строчку с четырьмя баллами. «Аякс» — третий с одним очком, «Мидтьюлланд» пока не набрал ни одного балла.

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