В гостевой игре Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» Сергей Семак вновь не сможет рассчитывать на основных игроков группы атаки. В матче не сыграет бразилец Малком, который прилетел с командой, чтобы провести консультации по своей травме у немецких врачей. У форварда повреждение боковой связки колена, его восстановление займет еще пару недель. Не в порядке и Азмун: иранец схватил ангин еще перед игрой с «Рубином», поэтому его участие в матче с «Боруссией» также исключено.

Как будет выкручиваться Семак? Начнем с задней линии — вратаря. Встреча с «Боруссией» самое время вернуть в старт Андрея Лунева. Хотя бы на фарт. Голкипер восстановился и готов к матчу. А вот Михаил Кержаков пропустил четыре обидных мяча в последних двух встречах. Ему можно дать паузу.

Линия обороны у «Зенита» вполне вероятно может поменяться. Семак может скопировать формацию дортмундского клуба в три центральных защитника и два крайних бегунка.

В этом случае на позиции латералей у «Зенита» выйдут Вячеслав Караваев и Юрий Жирков. В центре обороны к паре Ловрен — Ракицкий может добавиться Дуглас Сантос.

В центре поля тогда сыграют Вильмар Барриос и Магомед Оздоев. Чуть выше них еще двое Далер Кузяев и Себастьян Дриусси. В линии атаки — Артем Дзюба.

Если же Семак не захочет таких неожиданных изменений, то «Зенит» выйдет свои привычные 4-4-2. Караваев и Сантос по краям. Ракицкий и Ловрен в центре обороны. В середине Оздоев и Барриос. По флангам Дриусси и Кузяев. В атаке Дзюба и заменяющий Азмуна, результативный в последнее время Александр Ерохин.

Со скамейки запасных усилять игру «Зенита» будут Вендел, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин.

«Зенит» в матче с «Боруссией» (вариант 1): Лунев — Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Ракицкий, Жирков — Оздоев, Кузяев, Барриос — Дриусси, Дзюба

«Зенит» в матче с «Боруссией» (вариант 2): Лунев — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси — Ерохин, Дзюба