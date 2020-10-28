Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун показала фото из отпуска в своем Instagram.

Спортсменка выложила очередной снимок с отдыха, который она проводит на Мальдивах. На фотографии спортсменка плывет в океане.

Напомним, Маргарита Мамун состоит в браке с российским пловцом Александром Сухоруковым. 8 декабря 2016-го на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017-го влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года в семье спортсменов родился первенец, мальчика назвали Львом.

Гимнастка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также семь раз выигрывала чемпионате мира. Четыре раза Мамун побеждала на чемпионатах Европы и столько же — на Универсиаде.