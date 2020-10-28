Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят поделился планами на свое будущее.

По словам Квята, он совсем не беспокоится о своем будущем. Гонщик отметил, если он будет выступать в «Формуле-1» в следующем сезоне — хорошо, а если нет, то так тому и быть.

«Пока ничего не решено. В нынешних сумасшедших условиях может произойти все что угодно. Я просто буду выкладываться по полной в пяти оставшихся гонках. А затем будут принимать решение, исходя из ситуации», — сказал Квят, слова которого приводит Motorsport Week.

Ранее сообщалось, что Квята в команде может заменить японец Юки Цунода.

Ранее Даниил Квят высказался о своем выступлении на итоговой гонке Гран-при Португалии.