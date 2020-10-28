Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина стала кандидатом на пост президента Межрегионального объединения региональных спортивных федераций по футболу «Северо-Запад».

Об этом сообщает официальный сайт РФС. Кандидатуру Илюхиной единогласно выдвинули по итогам заседания президиума Калининградской областной федерации футбола и исполкома Федерации футбола Санкт-Петербурга. Отмечается, выборы будут проведены внеочередным общим собранием МРО 15 декабря 2020 года.

Напомним, сегодня, 28 октября, петербургский «Зенит» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч будет проходить на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.