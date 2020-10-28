Петербургский «Зенит» определился с цветом формы на матч с дортмундской «Боруссией» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Подопечные Сергея Семака появятся на поле в гостевой экипировке белого цвета. Матч будет проходить на стадионе «Сигнал Идуна Парк» сегодня, 28 октября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В первом туре команда Сергея Семака потерпела поражение от бельгийского «Брюгге» со счетом 1:2. Мяч петербургского клуба в свои ворота забил вратарь «Брюгге» Этан Хорват.

Подопечные Люсьена Фавра проиграли римскому «Лацио» со счетом 1:3. Единственный мяч в составе немецкой команды забил Эрлинг Холанд.

В данный момент «Боруссия» идет на последнем месте в таблице группы F, не имея в активе ни одного очка после первого тура. «Зенит» идет на третьем месте, также не набрав баллов.