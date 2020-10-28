Фергюсон о Хабибе: Чертов дагестанец сбежал, виляя хвостом

Американский боец UFC в легком весе Тони Фергюсон раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за решение завершить карьеру.

По словам Фергюсона, он не удивлен, что Хабиб завершил карьеру, так как его менеджер просто уберег россиянина от очень опасного соперника.

Американец отметил, Хабиб все время избегал его и делал это неоднократно.

«Русские парни избегают меня, как только могут. Я сделал свою работу, а он сбежал. Чертов дагестанец сбежал, виляя хвостом. Но я отдаю ему должное, пусть занимается семейными делами. Мы встретимся с тобой еще, когда ты вернешься», — сказал Фергюсон, слова которого приводит Submission Radio.

Боец не понимает, как Хабиб может называть себя лучшим, если ты так и не подрался с ним. Фергюсон считает, что Джон Джонс, Сен-Пьер, Андерсон Сильва и Мэтт Хьюз гораздо лучше Хабиба.

Тони также добавил, что у него было 12 побед подряд, а у Хабиба 13, и, если бы они подрались, то Фергюсон набил бы на Хабибе 13-ю победу.