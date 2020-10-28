Виктор Гусев, спортивный комментатор Первого канала — о матче Лиги чемпионов «Боруссия» — «Зенит»:

Сразу такая, с одной стороны пессимистическая, с другой стороны с долей оптимизма, историческая справка. «Зенит» шесть раз играл с немецкими клубами в Лиге чемпионов и потерпел пять поражений. Всего одна победа. Но победа как раз была одержана над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:1. Правда, это было в сезоне 13/14.

У наших соперников не будет Джана — он мало того, что дисквалифицирован, так еще и положительный тест на коронавирус сдал. У «Зенита» восстановился Жирков. Не будет Азмуна и Малкома.

«Зенит» проиграл «Рубину» на своем поле в чемпионате России. Был подвержен жесткой критики, не буду повторять эти тезисы — и без меня хватает. Что касается «Боруссии», то дортмундцы разгромили «Шальке» со счетом 3:0 с очередным голом Холанда. Кстати, норвежец, если брать только Лигу чемпионов, в девяти матчах забил уже 11 мячей. Правда, не только за «Боруссию», сначала за «Зальцбург». Мне кажется, что он дома без забитого мяча в игре с «Зенитом» не уйдет.

Если говорим о домашних матчах «Боруссии», то здесь 8 игр без поражений. Другое дело, что у дортмундцев другая статистика в играх на выезде. Они ведь потерпели неожиданное поражение в матче 1-го тура Лиги чемпионов от «Лацио». Этот проигрыш стал четвертым подряд гостевым для «Боруссии». Но будем об этом говорить, когда «Зенит» будет на своем поле принимать Дортмунд. «Боруссия» — главный претендент на первое место в группе, несмотря на поражение в первом круге.

Когда мы говорим об ожиданиях от других российских клубов «Локомотива» и «Краснодара», то считаем, что третье место в группе и выход в Лигу Европу будет для них за счастье. «Зенит» же наш чемпион. Мы хотим и верим, что «Зенит» все-таки в Лиге чемпионов продвинется — выйдет в плей-офф. С «Зенита» особый спрос.

Питерцам будет непросто, потому что на выезде вроде бы есть такой соблазн сыграть от обороны. Но, во-первых, отступать некуда. Во-вторых, «Зенит» не очень то приучен играть от обороны. А потом, к сожалению, у «Зенита» сейчас такая оборона, что от нее играть немного стремно. Ситуация очень и очень непростая.

Я думаю, что крайне мало шансов у «Зенита» одержать победу в этом матче и даже сыграть вничью. Но вполне допускаю, что «Зенит» забьет и окажет достойное сопротивление. Есть статистика: в пяти из шести последних матчей Лиги чемпионов с участием «Боруссии» обе команды забивали. Еще один статистический шанс для «Зенита».

Считаю, что в этом матче в общей сложности будет забито более трех мячей.