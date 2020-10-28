Российский вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил предложение о переходе в клуб английской премьер-лиги.

Об этом сообщил отец голкипера Евгений Сафонов. По его словам, после матча Лиги чемпионов с французским «Ренном» ему позвонил некий агент и предложил рассмотреть предложение из АПЛ.

«Издалека зашли, через знакомых, хотели узнать мое отношение. Я никак не отреагировал. Сказал, что предложение, если оно реальное, нужно отправлять в клуб. Пусть там решают», – сказал Сафонов-старший, слова которого приводит «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Матвей Сафонов провел в составе «Краснодара» 14 матчей, пропустил 16 голов и два раза оставлял ворота в неприкосновенности. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2023 года, а его трансфер оценивается в 11 миллионов евро.