Российский фигурист Дмитрий Алиев ответил на комментарии поклонников в Twiiter.

«Вот это Дима дал жару», — написал один из пользователей Twitter.

«Спасибо большое, сам того не ожидал, потому что не было того количества прокатов, которое должно быть перед стартом. Уверенность, наверное пришла просто из ниоткуда. Может, зарядился погодой, солнцем», — ответил Алиев на видео «Первого канала» в YouTube.

«Рукавицын: упрощаем контент. Дима: ок квадлутц так квадлутц», — пошутила одна из поклонниц Алиева в соцсети.

На это Алиев отметил, что такой шаг действительно был неожиданным.

«Мы перед стартами договорились, что будет один четверной в короткой программе — тулуп, но оставляем схему ту же: лутц — тулуп — каскад — четверной тулуп и аксель. Но буквально за неделю-полторы до старта моя инициатива пошла, чтобы восстанавливать четверной лутц. Один раз я прокатал короткую программу неожиданно так, и решили его оставить».