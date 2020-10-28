Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не будет вести переговоры с руководством красно-белых по поводу нового контракта раньше зимней паузы в РПЛ.

Об этом сообщает «Москва.ру», которая ссылается на «Спорт-Экспресс». По информации источника, немецкий специалист намерен сосредоточиться на оставшихся матчах первого круга чемпионата России, а затем приступить к обсуждению соглашения.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско уже поступило предложение о продлении контракта.

После 12 матчей команда Доменико Тедеско лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 27 очков. У петербургского «Зенита» после поражения от «Рубина» на три очка меньше.