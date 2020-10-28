28 октября на стадионе «Краснодар» состоится матч 2 тура Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси». Игра стартует в 20:55 по московскому времени.

«Краснодар»

Футболисты с солнечного города в данный момент времени выступают не самым лучшим образом. «Краснодар» выиграл только одну из четырёх последних встреч, проиграл при этом дважды. Единственная победа состоялась в матче против «Рубина», где «быки» сыграли со счётом 3:1.

Поражения прошли на выезде против «Динамо» Москва, где «Краснодар» не смог забить ни одного гола, а в ответ получил два и на домашней арене против «Спартака» со счётом 1:3. Лига чемпионом для клуба началась с неопределённого результата против «Ренна», где коллективы разошлись миром со счётом 1:1.

У клуба сейчас определённо присутствуют сложности в составе, ведь четверо сильных футболистов испытывают сложности со здоровьем. Кабелл возможно подхватил коронавирус, а Ари, Вандерсон и Клаэссон травмированы.

«Челси»

«Челси», вопреки громкому названию клуба, тоже не в самой своей лучшей форме. Болельщики возмущены, ведь клуб давно уже не показывал эталон идеальной игры. Команды трижды сыграла с ничейным результатом и одержала всего одну победу из последних шести матчей.

Прошлая встреча состоялась против «Ман Юнайтед», где зрители так и не увидели гола. Аналогичный результат случился и с «Севильи», «аристократы» не смогли ничего противопоставить соперникам. 17 октября клуб также сыграл в ничью против «Саутгемптона» со счётом 3:3.

Только в начале этого месяца коллектив смог одержать свою победу над «Кристал Пэлас», завершив встречу со счётом 4:0.

Прогноз и ставка

«Краснодар» в этом матче полноценный андердог с коэффициентом 7.10, а победу «Челси» букмекеры дают за 1.45. Ничья в поединке оценивается цифрой 4.90.

Исходя из статистики и другим показателям аналитики считают, что в этом матче команды не будут стесняться атаковать и в игре будет большое количество голов. Именно поэтому предлагают к рассмотрению прогноз тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.45.