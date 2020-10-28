Президент московского ЦСКА Евгений Гинер хочет выкупить у государственной корпорации ВЭБ.РФ долю в армейском клубе.

Об этом сообщает АБН. Отмечается, в данный момент компания владеет 77,63% акций клуба.

«Сегодня у нас есть конкретная сумма — стоимости этих акций. Теперь мы не платим проценты кредита, как это было раньше. А будем оплачивать «тело» и потихонечку выкупать акции», – сказал Гинер, слова которого приводит «Рейтинг Букмекеров».

Президент армейцев добавил, что у него нет цели выкупать контрольный пакет акций.

Ранее Евгений Гинер обозначил цифры бюджета московского клуба. По словам президента армейского клуба, этот бюджет вырос. Гинер отметил, что бюджет чуть-чуть подрос, став около семидесяти миллионов евро в год. Гинер озвучил цифру в рублях.